Бенфика не испытала никаких проблем в матче 5-го тура чемпионата Португалии против Санта-Клары, а Роман Яремчук в очередной раз забил за лиссабонский клуб. Читайте отчет о матче и смотрите видео гола форварда сборной Украины на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2021/22, 5-й тур

Санта-Клара – Бенфика – 0:5

Голы: Пинью, 42, Нуньес, 54, 62, Рафа Силва, 58, Яремчук, 68

Бенфика также провела матч в домашнем первенстве за 3 дня до старта группового этапа Лиги чемпионов, где встретится с киевским Динамо в рамках 1-го тура. Лиссабонцам противостояла Санта-Клара, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Первого гола пришлось ждать почти весь первый тайм – на 42 минуте Гримальдо нашел Пинью пасом на ход, а тот пробил мимо голкипера.

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После перерыва Бенфику прорвало: Дарвин Нуньес реализовал выход один на один, а Рафа Силва дальним ударом сделал преимущество разгромным. Нуньес на 62 минуте оформил дубль, а после этого на поле появился Яремчук. Уже через 5 минут Роман забил пятый гол во встрече – украинец с близкого расстояния переправил мяч в ворота после передачи Гримальдо и поставил точку во встрече.

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Таким образом, Бенфика продолжает свой идеальный путь в чемпионате Португалии – 5 побед в 5 встречах. Уже через 3 дня, 14 сентября, португальцы встретятся с Динамо в Киеве в рамках Лиги чемпионов – начало встречи в 22:00.

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