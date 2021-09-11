Действующий чемпион Англии в последних двух поединках первенства "наколотил" 10 мячей, поэтому был явным фаворитом встречи, несмотря на статус гостя. Лестер, который уже в этом сезоне давал бой команде Гвардиолы (Суперкубок Англии 1:0), не собирался выходить на поле с обреченными мыслями.

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Уже с первых минут команды дали понять, что именно здесь проиходит центральный матч тура, пока внимание большинства болельщиков было направлено ​​на Олд Траффорд из-за дебюта Критштиану Роналду. Сити прижал хозяев к воротам, наугад расстреливая Шмейхеля, но безуспешно. В ответ "лисы" выбежали в контратаку, где Барнс мог разбить план Гвардиолы на быстрый гол, но вместо этого полузащитник разбил Эдерсону лицо, замыкая прострел. К счастью, кровь удалось остановить, и голкипер "горожан" продолжил матч. Ближе к середине тайма игра успокоилась, но гости заметно доминировали на поле.

Второй тайм неожиданно начался с гола Лестера. Хозяева вывели Варди на свидание с вратарем, форвард мастерски справился с задачей, но арбитр испортил настроение Джейми, зафиксировав офсайд. Подопечные Гвардиолы снова забрали игру под свой контроль. Напряжение не спадало у ворот Шмейхеля, однако точность подводила гостей. На 62-й минуте игроки Сити все же добились своего, Бернарду Силва, которого летом пытались выменять на Харри Кейна, удачно сыграл на добивании и открыл счет. Трудно было найти на поле футболиста, который больше заслуживал на гол, ведь именно португальский полузащитник, при отсутствии де Брюйне, был главным "мотором" атак Манчсетер Сити и выглядел ярче всех. После забитого мяча гости уже уменьшили интенсивность впереди, чтобы не допустить провалов в защите. В итоге, все завершилось по плану Гвардиолы – Сити удержал минимальную победу.

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