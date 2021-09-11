Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1
19:33 - Читати українською
Манчестер Юнайтед уверенно одолел Ньюкасл в матче 4 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
45+2’ Криштиану Роналду
80’ Бруну Фернандеш
90+2’ Джесси Лингард
Хави Манкильо 56’
45+2’ Криштиану Роналду
56’ Хави Манкильо
80’ Бруну Фернандеш
90+2’ Джесси Лингард
Роналду отметился голом уже в дебютном матче после своего возвращения на Олд Траффорд. Португалец открыл счет перед свистком на перерыв, удачно сыграв на добивании.
Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл – Роналду оформил дубль в дебютном матче за "дьяволов"
Ньюкасл отыгрался усилиями Манкильо, однако это лишь разозлило Манчестер Юнайтед. Феноменальный Роналду оформил дубль, а Бруну украл частичку лавров соотечественника роскошным голом из-за пределов штрафной. Добил гостей Джесси Лингард, который появился на замену.
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