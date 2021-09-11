Роналду отметился голом уже в дебютном матче после своего возвращения на Олд Траффорд. Португалец открыл счет перед свистком на перерыв, удачно сыграв на добивании.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл – Роналду оформил дубль в дебютном матче за "дьяволов"

Ньюкасл отыгрался усилиями Манкильо, однако это лишь разозлило Манчестер Юнайтед. Феноменальный Роналду оформил дубль, а Бруну украл частичку лавров соотечественника роскошным голом из-за пределов штрафной. Добил гостей Джесси Лингард, который появился на замену.