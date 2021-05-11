Украина

Дело Миная: УАФ подозревает клуб в еще одном матче с фиксированным результатом.

Владимир Шаран, похоже, покинет Александрию. Клуб уже определился с приоритетным кандидатом на пост нового тренера.

Металлист будет играть в Первой лиге в следующем сезоне. Такое заявление сделал Александр Ярославский, который возрождает харьковский клуб.

Валерий Бондарь пропустит 5 месяцев. Защитник Шахтера был прооперирован в Риме и вернется на поле не раньше осени.

Украинский форвард забил гол в чемпионате Германии.

Трансферы

Шахтер готов продать Трубина и других футболистов – Ринат Ахметов назвал условия.

Динамо может подписать бразильца за солидную сумму. Киевляне собираются пойти по пути Шахтера.

Сергей Ребров может покинуть Ференцварош. Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук стали причиной недопонимания с руководством "Фради".

Мир

Ювентус получил жесткий ультиматум от Серии А из-за невыхода из Суперлиги.

Манчестер Сити – Челси: на проведение финала ЛЧ появился еще один претендент.

Определились все неудачники АПЛ, которые оставят элитный дивизион по итогам сезона.

"Футбол 24" традиционно подготовил обзор европейского уикенда. Также мы выяснили ситуацию в гонке за "Золотую бутсу" – Левандовски практически забрал награду.