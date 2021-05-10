"Есть простые принципы, которые определяют эксклюзивность управления спортом. Это простые принципы, которые утверждены Олимпийской хартией, а впоследствии и уставами национальных и международных федераций. Я надеюсь, что этот спор (между клубами-учредителями Суперлиги и УЕФА – прим. "Футбол 24") может быть решен как можно скорее. Мы все немного устали от этого перетягивания каната между УЕФА и этими тремя клубами. Я надеюсь, что смогу быть посредником между Ювентусом и УЕФА.

Ювентус окончательно определился с судьбой Пирло в клубе, – La Stampa

Это нехорошо для международного и итальянского футбола, Ювентуса. Мы уже говорили, что футбольная ассоциация уважает принципы. Правила предусматривают исключение из чемпионата Италии, если принципы, установленные УЕФА и Серией А, не соблюдаются", – цитирует Гравину Football-Italia со ссылкой на Radio RAI.

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В список клубов, которые вышли из основателей скандального турнира, попали Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан. От Суперлиги пока официально не отказались Реал, Барселона и Ювентус.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа