Юрий Гура, наставник александрийцев U-19, является основным кандидатом на пост тренера главной команды, утверждает журналист Олег Ящук в своем Facebook.

Александрия сделала официальное заявление относительно поиска нового тренера

Сейчас руководство "желто-черных" не может удовлетворить финансовые запросы Дмитрия Михайленко и Висенте Гомеса, ведь планирует сокращение бюджета. Сергей Ковалец и Александр Бабич входят в список претендентов, но конкретных переговоров нет.

На фоне этого, Александрия решила сконцентрировать свои поиски на тренерах, которые имеют опыт работы с молодежными командами. Именно поэтому Юрий Гура стал главным претендентом на место Владимира Шарана.

Напомним, Шаран впервые работал в Александрии в 2010-2011 годах. Во второй раз он возглавил клуб летом 2013 года и сумел вывести его в Премьер-лигу. Текущий сезон "желто-черные" завершили на 9 строчке.

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