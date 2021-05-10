Вторая Бундеслига, 32-й тур

Гамбург – Нюрнберг – 5:2

Голы: Майснер, 30 Джатта, 37, Теродде, 45+2, 80, Киттель, 76 – Шуранов, 41, Розенлехер, 89

Безус забил гол после изысканной атаки, но Гент не сумел избежать поражения

Гол Эрика Шуранова в конце первого тайма смог лишь ненадолго восстановить интригу в поединке против Гамбурга, ведь уже на перерыв хозяева уходили при счете 3:1. Украинский форвард удачно сыграл на добивании, это уже третий гол Эрика за Нюрнберг в нынешнем сезоне второй Бундеслиги.

В итоге гости разгромно проиграли и позволили Гамбургу подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы, Нюрнберг – 12-й.

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Гол Шуранова: