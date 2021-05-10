Сразу 4 матча закарпатцев вызвали подозрение у Комитета этики и честной игры УАФ. Среди них – две встречи Миная U-21, утверждает журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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По информации источника, один из тренеров команды U-21 уже отбывал наказание в Словакии за участие в подобных играх. УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство в отношении 4-х поединков с участием Миная. Интересно, что подозрение вызвала еще одна встреча против Шахтера (декабрь 2020 года). Тогда "горняки" победили 1:5.

Напомним, матч 25-го тура Минай – Шахтер, который начался с более чем 30-минутным опозданием, завершился разгромом 0:4 и вылетом закарпатцев из элиты. УАФ, в свою очередь, заявила, что возьмется за дело относительно аномальных ставок.

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