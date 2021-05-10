Как известно, финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити и Челси, должен состояться 29 мая в Стамбуле. Но в последние дни все чаще звучит информация о возможном переносе поединка из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции. Турецкий мегаполис второй год подряд рискует потерять право на проведение финала.

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УЕФА уже начал переговоры с британским правительством о возможном проведении игры на лондонском Уэмбли. Основным аргументом англичан было то, что их гражданам нужно находиться на карантине после возвращения из Турции, ведь эта страна оказалась в так называемой "красной зоне" для Великобритании, а гражданам Соединенного королевства запрещено посещать Турцию без отбывания карантина. Ранее сообщалось, что УЕФА выделит обоим финалистам по 4 тысячи билетов.

Впрочем, пока к достижению консенсуса далеко. Между тем, на проведение решающей игры появился еще один претендент. Власти Порту готовы организовать проведение поединка на местном стадионе Драгау, информирует The Times.

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Такой вариант выглядит вполне реальным. Во-первых, Португалия находится в "зеленой зоне" для британцев. Во-вторых, в прошлом году финальные стадии ЛЧ были сыграны в Лиссабоне – соответственно, страна имеет успешный опыт организации решающих матчей Лиги чемпионов в сложных условиях пандемии COVID-19.

Как указывают британские СМИ, УЕФА дал британскому правительству время до вторника, чтобы предоставить окончательные аргументы о проведении игры на Уэмбли, а также принятии решения об освобождении от карантина всех, кто будет присутствовать на игре. Иначе поединок Манчестер Сити – Челси, похоже, все-таки проведут в Порту.

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