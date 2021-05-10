Ференцварош ведет переговоры с экс-тренером Ромы Эусебио Ди Франческо, сообщает Іndex.

Ребров: За последний месяц никто из Ференцвароша не говорил со мной

Назначение итальянского специалиста напрямую зависит от решения нынешнего наставника "Фради" Сергея Реброва, соглашение которого с венгерским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Одной из причин поиска нового тренера являются требования украинского специалиста по усилению команды. Трехкратный чемпион и лучший тренер Венгрии хотел бы видеть в составе Ференцвароша нападающего Вест Хэма Андрея Ярмоленко и полузащитника Динамо Сергея Сидорчука. Кроме трансферных пожеланий Ребров хотел бы пересмотреть финансовую составляющую своего контракта – коуч стремится получать столько же, сколько в свое время имел в киевском клубе.

Источник также отмечает, что украинец точно останется в Ференцвароше до завершения Евро, ведь в случае ухода из сборной Украины Андрея Шевченко Ребров сможет занять вакантную должность. Если нынешний наставник "Фради" все-таки решит покинуть команду, боссы чемпиона Венгрии немедленно подпишут контракт с Ди Франческо.

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