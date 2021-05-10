"Пусть делают предложения, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что это цифра, когда мы начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет.

"Пожелал Суркису, чтобы Динамо проиграло в следующем сезоне": Ахметов – о разговоре с президентом киевлян

У нас замечательная молодежь, которая, я уверен, будет радовать и в национальном чемпионате, и на европейской арене. Был ранее Тайсон и был Марлос, сейчас Тете у нас, образно говоря, но и Марлос есть. Есть Тете и Соломон", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера со ссылкой на программу Великий Футбол.

К слову, Анатолию Трубину приписывают интерес от Милана и Интера. Тете сватали в "россонери" и Баварию, а Соломона – в Арсенал.

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