Фулхэм отчаянную боролся за прописку в АПЛ, однако шансы остаться в элите были невероятно хрупкими. В матче 35-го тура АПЛ "коттеджеры" получили последнюю возможность спасти сезон – к ним в гости пожаловал Бёрнли, который шёл в семи очках впереди и выиграл всего в одном из последних пяти поединков. Победа могла бы возродить некую интригу в битве за выживание, а вот поражение означало бы досрочный вылет лондонцев.

Впрочем, "бордовые" оказались более заряженными. В первом тайме они провели вдвое больше ударов по воротам, а перед перерывом гости шокировали Фулхэм двумя голами. Счёт открыли на 35-й минуте: Выдра получил заброс на ход, вошел в штрафную, обыграл защитника с места и прострелил под удар Вествуду в пустые ворота – 0:1! На 44-й же игроки Бернли отобрали мяч на чужой половине и провели комбинацию в лучших традициях Барселоны, завершив её ударом Вуда в девятку метров с 20-ти – 0:2!

Фактически, на этом матч был завершен. Фулхэм пытался отыграться, организовав несколько неплохих атак с падениями в штрафной и попаданиями в перекладину, однако отыграться команда Скотта Паркера так и не смогла. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Шона Дайча.

Фулхэм остался на восемнадцатой позиции с 27 очками в активе. Отставание от ближайшего конкурента за три тура до конца сезона составляет десять очков – это означает вылет "коттеджеров". Таким образом, тройка аутсайдеров сформировалась окончательно. Вместе с лондонцами в Чемпионшип отправятся Вест Бромвич и Шеффилд Юнайтед.