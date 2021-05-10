"Все ждут, каким будет Металл в Первой лиге. Однако там уже будет не Металл, а Металлист. Это будет уже не тот Металлист, который сегодня Металл. Он будет другой и игроки там будут другие. Это пока тайна.

Григорий Суркис спрогнозировал, как возрожденный Ярославским Металлист повлияет на Динамо и Шахтер

Мы уже сейчас обсуждаем с Красниковым, каким должен быть Металлист в еврокубках. Я уже не думаю о Второй или Первой лигах, а только о еврокубках. Ладно, не только о еврокубках, но о еврокубках в основном", – сказал Ярославский в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Металл за три тура до финиша досрочно вышел в Первую лигу – подопечные Александра Кучера пока не знали вкуса поражений (добыли 17 побед и две ничьи).

Вторая лига: Металл досрочно вышел в Первую лигу, Ужгород возглавил группу А, Карпаты Галич сохраняют шансы на повышение