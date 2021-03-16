Развязка в топ-чемпионатах Европы не за горами – пора следить за главными претендентами на получение "Золотой бутсы"-2021.

Как известно, "Золотая бутса" – это награда, которая вручается лучшему бомбардиру элитных дивизионов европейских чемпионатов по итогам каждого сезона. При этом каждая лига имеет свой коэффициент – в зависимости от статуса чемпионата, забитый гол умножается на 2 (Италия, Англия, Испания, Германия и Франция) или 1.5 (чемпионаты с 6 по 21 рейтинга ассоциаций УЕФА).

Иммобиле получил "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона

Действующим обладателем "Золотой бутсы" является форвард Лацио Чиро Иммобиле, забивший 36 голов в Серии А 2019/20. Он обошел Роберта Левандовски благодаря удачной серии на финише чемпионата. А вот в текущем сезоне нападающий Баварии является явным фаворитом на награду – пока конкуренцию Роберту могут составить разве что Лионель Месси и Криштиану Роналду. Оба имеют определенное преимущество, ведь в Испании и Италии команды проводят по 38 матчей, тогда как в Бундеслиге – только 34.

Лучшим среди украинцев является Роман Яремчук. Форвард Гента забил 15 голов в чемпионате Бельгии (27,5 балла) и разместился на грани 5-го и 6-го десятков рейтинга.

К слову, рекордсменом по количеству полученных наград является Лионель Месси, который 6 раз выигрывал "Золотую бутсу" – у Криштиану Роналду на две меньше.

"Золотая бутса" 2020/21: топ-10 рейтинга по состоянию на 16 марта 2021

1. Роберт Левандовски (Бавария, Германия) – 32 гола, 64 балла (коэффициент – 2)

2. Криштиану Роналду (Ювентус, Италия) – 23 гола, 46 баллов (коэффициент – 2)

3. Лионель Месси (Барселона, Испания) – 21 гол, 42 балла (коэффициент – 2)

4. Каспер Юнкер (Буде-Глимт, Норвегия) – 27 голов, 40,5 балла (коэффициент – 1,5)

5-7. Эрлинг Холанд (Боруссия Д, Германия) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент– 2)

5-7. Андре Силва (Айнтрахт Франкфурт, Германия) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)

5-7. Ромелу Лукаку (Интер, Италия) – 19 голов, 38 баллов (коэффициент – 2)

8-9. Амаль Пеллегрино (Кристиансунд, Норвегия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5)

8-9. Поль Онуаху (Генк, Бельгия) – 25 голов, 37,5 балла (коэффициент – 1,5)

10-12. Гиоргос Якумакис (Венло, Нидерланды) – 24 гола, 36 баллов (коэффициент – 1,5)

10-12. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 18 голов, 36 баллов (коэффициент – 2)

10-12. Луис Суарес (Атлетико, Испания) – 18 голов, 36 баллов (коэффициент – 2).

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