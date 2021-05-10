Защитник Шахтера Валерий Бондарь сегодня, 10 мая, был успешно прооперирован в Риме, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.

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Напомним, 22-летний игрок Шахтера травмировался в матче 23-го тура УПЛ с Александрией. У него диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава. Врачи уверяли, что срок его восстановление займет около 3 месяцев.

Однако, после повторного исследования травмы, было обнаружено дополнительное повреждение, которое требовало оперативного лечения. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ориентировочный срок реабилитации защитника – около 5 месяцев.

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