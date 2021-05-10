"Бело-синие" снова направили свои взгляды на Южную Америку.

Киевское Динамо проявляет интерес к защитнику Палмейраса Ренану Виктору да Силве, сообщает UOL.

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"Бело-синие" планируют подписать 18-летнего центрального защитника, который может сыграть и на левом фланге, в летнее трансферное окно. Бразильский клуб рассчитывает получить за игрока от 8 до 10 млн евро. Контракт Ренана с Палмейрасом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.

За первую команду да Силва провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, а также 4 матча в Кубке Либертадорес. Также Ренан является игроком различных юношеских сборных Бразилии.

По информации источника, Динамо планирует поработать на бразильском трансферном рынке, пойдя по пути донецкого Шахтера. К слову, сейчас в составе "бело-синих" только два соотечественники Ренана – Сидклей и Клейтон.

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