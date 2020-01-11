Главные новости футбола 10 января: Украина определилась с спарринг-партнером, Гармаш дебютировал за новую команду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 января.
Украина
Национальная команда анонсировала спарринг перед поединками Евро-2020. Встреча состоится в Украине.
Карпаты пробили дно: Футбол 24 попытался разобраться в проблемах львовского клуба и найти выход из обреченной ситуации.
Генеральный директор Зари назвал игроков, которые зимой покинут луганский клуб, а также анонсировал свежие трансферы.
Европа
Испанские СМИ разнесли Барселону и ее тренерский штаб, Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции.
Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ - Футбол 24 представляет топ-матчи евровикенда.
Тренер Барселоны может в ближайшее время попрощаться с командой, известно имя потенциального преемника.
Украинцы за рубежом
Голкипер Реала Андрей Лунин в ближайшее время покинет Вальядолид, который защищает на правах аренды.
Украинский форвард Роман Зозуля снова стал жертвой нацистских выкриков в Испании.
Хавбек Динамо Денис Гармаш дебютировал в чемпионате Турции, но не помог своей команде одержать победу в эпическом матче.