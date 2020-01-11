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Главные новости футбола 10 января: Украина определилась с спарринг-партнером, Гармаш дебютировал за новую команду

11 января 07:00 518 Читати українською
Главные новости футбола 10 января: Украина определилась с спарринг-партнером, Гармаш дебютировал за новую команду
Сборная Украины / Фото УАФ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 января.

Украина

Национальная команда анонсировала спарринг перед поединками Евро-2020. Встреча состоится в Украине.

Карпаты пробили дно: Футбол 24 попытался разобраться в проблемах львовского клуба и найти выход из обреченной ситуации.

Генеральный директор Зари назвал игроков, которые зимой покинут луганский клуб, а также анонсировал свежие трансферы.

Европа

Испанские СМИ разнесли Барселону и ее тренерский штаб, Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции.

Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ - Футбол 24 представляет топ-матчи евровикенда.

Тренер Барселоны может в ближайшее время попрощаться с командой, известно имя потенциального преемника.

Украинцы за рубежом

Голкипер Реала Андрей Лунин в ближайшее время покинет Вальядолид, который защищает на правах аренды.

Украинский форвард Роман Зозуля снова стал жертвой нацистских выкриков в Испании.

Хавбек Динамо Денис Гармаш дебютировал в чемпионате Турции, но не помог своей команде одержать победу в эпическом матче.

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