Главные новости футбола 10 января: Украина определилась с спарринг-партнером, Гармаш дебютировал за новую команду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 января.

Украина

Национальная команда анонсировала спарринг перед поединками Евро-2020. Встреча состоится в Украине.

Карпаты пробили дно: Футбол 24 попытался разобраться в проблемах львовского клуба и найти выход из обреченной ситуации.

Генеральный директор Зари назвал игроков, которые зимой покинут луганский клуб, а также анонсировал свежие трансферы.

Европа

Испанские СМИ разнесли Барселону и ее тренерский штаб, Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции.

Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ - Футбол 24 представляет топ-матчи евровикенда.

Тренер Барселоны может в ближайшее время попрощаться с командой, известно имя потенциального преемника.

Украинцы за рубежом

Голкипер Реала Андрей Лунин в ближайшее время покинет Вальядолид, который защищает на правах аренды.

Украинский форвард Роман Зозуля снова стал жертвой нацистских выкриков в Испании.

Хавбек Динамо Денис Гармаш дебютировал в чемпионате Турции, но не помог своей команде одержать победу в эпическом матче.