"Президент клуба сказал, что мы в воскресенье идем на детектор лжи. Я, как директор клуба, главный тренер команды Игорь Климовский и вратарь Арсений Коркодим. Мы будем отвечать на вопрос, были ли какие-то договоренности по этому матчу.

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Мы после игры разбирались с этой ситуацией, были серьезные разговоры. Это очень неприятно. Я не понимаю, как наш вратарь может пропускать в таких эпизодах.

Это не УАФ предложила пройти проверку на полиграфе, это наш клуб так решил. Мы сами добровольно идем на детектор лжи и результаты отправим в УАФ.

До начала матча не было каких-то подозрительных разговоров, не было странных предпосылок к тому, что произошло. Поэтому еще раз повторяю, мы все готовы идти на детектор лжи и готовы отвечать на вопросы. Мы не прячемся, пожалуйста. К футболистам вопросов мало, они работали на поле, но почему были пропущены такие мячи – у нас очень много вопросов к вратарю", – сказал Филь в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, в матче 6-го тура второго этапа Группы выбывания Первой лиги Металлист одержал волевую победу 2:1, уступая после первого тайма. Харьковчанам удалось вырвать 3 очка за 4 минуты до конца матча после причудливого пируэта голкипера Кремня. УАФ уже начала расследование по этому поединку.

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