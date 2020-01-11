Головні новини футболу 10 січня: Україна визначилась з ще одним спаринг-партнером, Гармаш дебютував за нову команду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 січня.

Україна

Національна команда анонсувала спаринг перед поєдинками Євро-2020. Зустріч відбудеться в Україні.

Карпати пробили дно: Футбол 24 спробував розібратись у проблемах львівського клубу та знайти вихід з приреченої ситуації.

Генеральний директор Зорі назвав гравців, які взимку покинуть луганський клуб, а також анонсував свіжі трансфери.

Європа

Іспанські ЗМІ рознесли Барселону та її тренерський штаб, Футбол 24 зібрав для вас найяскравіші реакції.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – Футбол 24 презентує топ-матчі євровікенду.

Тренер Барселони може найближчим часом попрощатись з командою, відоме ім’я потенційного наступника.

Українці за кордоном

Голкіпер Реала Андрій Лунін найближчим часом покине Вальядолід, який захищає на правах оренди.

Український форвард Роман Зозуля знову став жертвою нацистських вигуків в Іспанії.

Хавбек Динамо Денис Гармаш дебютував у чемпіонаті Туреччини, але не допоміг своїй команді здобути перемогу в епічному матчі.