toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Гармаш дебютировал за Ризеспор – команда упустила победу на последних минутах матча против Акхисара

10 января 18:02 489 Читати українською
Гармаш дебютировал за Ризеспор – команда упустила победу на последних минутах матча против Акхисара
Денис Гармаш дебютировал за Ризеспор / ФК Ризеспор

Украинский полузащитник провел дебютный матч за свою новую команду.

Товарищеский матч

Ризеспор – Акхисар Беледиеспор – 2:2

Голы: Мелняк, 8, Щепович, 76 – Низам, 32, Челенк, 90+2.

Гармаш вышел в стартовом составе Ризеспора на контрольный поединок с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Турции. Также на поле со старта появился Николай Морозюк. Команда украинцев открыла счет уже на 8 минуте – отличился хорватский защитник Дарио Мелняк. Акхисар сравнял счет на 32 минуте усилиями Мусы Низама.

Гармаш в топ-10 самых дорогих центральных хавбеков турецкой Суперлиги – в списке еще одна экс-звезда УПЛ

На 62 минуте главный тренер Ризепора Исмаил Картал заменил Гармаша и Морозюка. На 76 минуте сербский форвард Марко Щепович вывел Ризеспор вперед, но удержать преимущество команда не смогла – в компенсированное к основному время Эрхан Челенк спас Акхисар от поражения.

Напомним, что после первого круга турецкой Суперлиги Ризеспор занимает 12 место в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Ризеспор сыграет 20 января против Генчлерберлиги.

Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ – топ-матчи евроуикенда

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2618
Теги
Украинцы за рубежом Товарищеские матчи Ризеспор Ризеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Турция Николай Морозюк Николай Морозюк Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
3
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук