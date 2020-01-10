Гармаш дебютировал за Ризеспор – команда упустила победу на последних минутах матча против Акхисара

Украинский полузащитник провел дебютный матч за свою новую команду.

Товарищеский матч

Ризеспор – Акхисар Беледиеспор – 2:2

Голы: Мелняк, 8, Щепович, 76 – Низам, 32, Челенк, 90+2.

Гармаш вышел в стартовом составе Ризеспора на контрольный поединок с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Турции. Также на поле со старта появился Николай Морозюк. Команда украинцев открыла счет уже на 8 минуте – отличился хорватский защитник Дарио Мелняк. Акхисар сравнял счет на 32 минуте усилиями Мусы Низама.

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На 62 минуте главный тренер Ризепора Исмаил Картал заменил Гармаша и Морозюка. На 76 минуте сербский форвард Марко Щепович вывел Ризеспор вперед, но удержать преимущество команда не смогла – в компенсированное к основному время Эрхан Челенк спас Акхисар от поражения.

Напомним, что после первого круга турецкой Суперлиги Ризеспор занимает 12 место в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Ризеспор сыграет 20 января против Генчлерберлиги.

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