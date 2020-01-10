Малиновский против лидера Серии А, мадридское дерби в Суперкубке, встреча финалистов ЛЧ – топ-матчи евроуикенда

"Футбол 24" представляет самые интересные матчи уикенда, которые вы должны посмотреть. Моуринью попытается остановить Ливерпуль, Малиновский едет к лидеру чемпионата и другие топ-поединки – в нашем материале.

Лацио – Наполи

11 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Почему нужно посмотреть: столица Италии станет едва ли не главным центром европейского футбола в будущий уикенд. Первой частью большого футбольного действа станет встреча Лацио и Наполи на местном Олимпико. Команда Симоне Индзаги подходит к поединку безоговорочным фаворитом, демонстрируя отличные результаты в течение последних двух месяцев. "Орлы" выиграли 9 матчей подряд в чемпионате, повторив клубный рекорд 20-летней давности. При этом Лацио дважды обыграл Ювентус с одинаковым счетом 3:1 – сначала в Серии А, а позже и в Суперкубке. При этом в последних 5-ти матчах команда Симоне Индзаги забивала не менее двух голов.

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А вот Наполи откровенно проваливает текущий сезон. В последних 5-ти матчах "партенопеи" одержали только одну победу и потеряли очки в поединках с такими командами как Парма, Болонья и Удинезе. От зоны Лиги чемпионов неаполитанцев отделяют уже 11 очков – очевидно, что увольнение Карло Анчелотти ничего не дало, ведь Дженнаро Гаттузо явно не сумел вывести команду из кризиса. В трех матчах под руководством Рино Наполи проиграл дважды – правда, в одном случае обидчиком "адзурры" стал Интер, который лидирует в чемпионате.

При этом экс-одноклубник Андрея Шевченко накануне битвы в Риме столкнулся с серьезными проблемами. Точно не сыграет Дрис Мертенс, у которого возникли проблемы с бедром. Также под большим вопросом выход на поле Гулама и Кулибали, в то время как у Лацио нет существенных кадровых потерь – все лидеры "бьянкочелести" готовы сыграть.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Тоттенхэм – Ливерпуль

11 января, 19:30. Лондон, Тоттенхэм Стэдиум

Прямая трансляция на Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: в Лондоне встретятся финалисты Лиги чемпионов 2018/19. Тоттенхэм попытается остановить победное шествие Ливерпуля в чемпионате, которое насчитывает впечатляющих 11 поединков подряд и началось как раз с победы над Тоттенхэмом. 27 октября мерсисайдцы обыграли тогда еще команду Маурицио Почеттино со счетом 2:1, а 2,5 месяца спустя "красные" подходят к матчу второго круга явным лидером чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 13 пунктов.

С тех пор в Тоттенхэме многое изменилось – вместо Почеттино команду возглавил Жозе Моуринью, под руководством которого "шпоры" несколько приблизились к топ-4, отставая от Челси на 6 очков. Впрочем, недавно португалец получил неприятный удар – травмировался Харри Кейн, который выбыл минимум до апреля, а другого центрфорварда такого уровня в распоряжении Моуринью просто нет. Очевидно, впрочем, потерей лучшего бомбардира проблемы Тотетнхема не закончились – также травмированы Ндомбеле, Дэвис, Сиссоко, Льорис и Роуз. Все они не выйдут на поле в матче против действующего победителя Лиги чемпионов.

Юрген Клопп все еще не может рассчитывать на Милнера, Кейта, Клайна, Шакири, Матипа, Фабиньо и Ловрена, но другие лидеры Ливерпуля готовы помочь команде продлить удачную серию. Поединок против Тоттенхэма – один из самых серьезных экзаменов мерсисайдцев на пути к желанному чемпионству.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Интер – Аталанта

11 января, 21:45. Милан, Джузеппе Меацца

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Почему нужно посмотреть: команда Руслана Малиновского поедет в столицу провинции Ломбардия. В Милане его Аталанта сыграет против лидера чемпионата Интера, который опережает Ювентус благодаря лучшим дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей). Бергамаски выиграли 4 из 5-ти последних матчей, при этом Милан и Парма были разбиты с одинаковым счетом 5:0. Команда Гасперини в случае добытия очков имеет шанс ворваться в топ-4, поскольку Рома в отчетном туре сыграет с действующим чемпионом Ювентусом.

Интер победил в 3-х из 5-ти последних поединков, потеряв очки лишь в противостоянии с Ромой и Фиорентиной. "Нерадзурри" могут похвастаться лучшей защитой Серии А – в пассиве миланцев всего 15 пропущенных мячей в 18 турах. А вот Аталанта второй сезон подряд удерживает статус самой забивной команды чемпионата. Малиновский и компания отправили в ворота своих оппонентов уже 48 голов – ближайший преследователь (Лацио) отстает на 8 точных ударов. К слову, украинец участвовал во всех последних поединках бергамасков, правда, против Пармы Руслан сыграл лишь 13 минут. В активе украинца в текущем чемпионате Италии 2 забитых мяча. Ждем появления украинца на поле легендарного Джузеппе Меацца.

В целом оба наставника смогут выпустить всех сильнейших исполнителей. Восстановился даже Дуван Сапата – основной форвард Аталанты, который уже появился на поле в матче прошлого тура против Пармы.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал – Атлетико

12 января, 20:00. Джидда, стадион имени короля Абдаллы

Прямая трансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: в финале Суперкубка Испании обладателя трофея определят обе мадридские команды. Реал в полуфинале одолел Валенсию, а Атлетико довольно неожиданно обыграл Барселону, перевернув ход игры в последние минуты матча. Интересно, что только новый регламент Суперкубка позволил обеим командам принять участие в турнире, но теперь трофей гарантированно поедет из Саудовской Аравии в Мадрид. Вопрос только один – в чьем самолете.

Реал и Атлетико занимают 2 и 3 места Примеры соответственно, а в турнирной таблице команды разделяют 5 очков. В последних турах чемпионата оба коллектива демонстрируют примерно одинаковые результаты – "сливочные" набрали 9 пунктов в 5-ти матчах, у "матрасников" на балл больше. Уже в воскресенье вечером одна из команд пополнит клубный музеем первым трофеем в 2020 году – фаворитом считают Реал, но недооценивать команду Диего Симеоне нельзя. Барселона подтвердит.

Диего Симеоне столкнулся со свежей потерей – Коке травмировался в матче с Барселоной и уже покинул расположение команды. Также пропустят финал травмированные Диего Коста и Тома Лемар. У Реала не сыграют те же исполнители, которые пропустили полуфинал – Бензема, Бейл, Азар и Асенсио.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 (2:1 в экстра-тайме)

Рома – Ювентус

12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Почему нужно посмотреть: в воскресенье вечером Вечный город примет второй топ-матч 19-го тура Серии А. Действующий чемпион Ювентус проэкзаменует Рому, которая сейчас идет в зоне Лиги чемпионов. Команда Паулу Фонсеки ранее уже отобрала очки у лидера чемпионата, но "волки" никак не могут выдать удачную серию хотя бы из нескольких побед подряд. Вот и после разгромной победы над Фиорентиной Рома дома неожиданно уступила Парме. Правда, стоит отметить существенный нефарт "джалоросси", которые нанесли 25 ударов по воротам соперников, но так и не сумели забить хотя бы гол.

Зато Ювентус выиграл 3 последних поединка чемпионата, но все еще занимает 2 место в Серии А, ведь имеет худшую разницу мячей, чем Интер. Туринцам не помогут дисквалифицированный Бентанкур, а также травмированные Хедира и Кьеллини. Паулу Фонсека не сможет рассчитывать на Бриана Кристанте, который на днях подписал новый контракт с клубом до лета 2024 года.

У Ромы есть опыт успешной игры с Ювентусом – в мае команда тогда еще Клаудио Раньери победила Ювентус со счетом 2:0 благодаря голам Флоренци и Джеко. Правда, на тот момент туринцы не имели турнирной мотивации, ведь уже гарантировали себе чемпионский титул. Впрочем, нынешние как Рома, так и Ювентус, значительно отличаются от тех команд, хотя не забываем, что "Старая синьора" уже проигрывала в Риме в текущем сезоне, уступив Лацио. Впрочем, заметим, что в последний раз Ювентус побеждал Рому на Олимпико еще в мае 2014-го, поэтому прогнозировать действующим чемпионам легкую победу вряд ли стоит.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

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