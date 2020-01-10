toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Рафаилов назвал игроков, которые могут покинуть Зарю этой зимой

10 января 18:20 790 Читати українською
Рафаилов назвал игроков, которые могут покинуть Зарю этой зимой
Сергей Рафаилов / фото из открытых источников

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов назвал имена игроков, которые могут покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

"Конечно, будут футболисты, которые покинут Зарю. Причина – непопадание в состав. Да, агенты кому-то ищут варианты, а кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем.

Рафаилов анонсировал три зимних трансфера Зари

Я думаю, это будет Дмитрий Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдет в клуб Премьер-лиги. Ищем команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, что этой зимой Зарю уже покинули Ливан Арвеладзе и Филипп Будковский, которые перешли в Десну.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1544
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Дмитрий Литвин Дмитрий Литвин Матеус Нортон Матеус Нортон Сергей Рафаилов Тимофей Сухарь Тимофей Сухарь Ицуки Урата Ицуки Урата Егор Шалфеев Егор Шалфеев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
17
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук