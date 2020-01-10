Рафаилов назвал игроков, которые могут покинуть Зарю этой зимой

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов назвал имена игроков, которые могут покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

"Конечно, будут футболисты, которые покинут Зарю. Причина – непопадание в состав. Да, агенты кому-то ищут варианты, а кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем.

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Я думаю, это будет Дмитрий Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдет в клуб Премьер-лиги. Ищем команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Напомним, что этой зимой Зарю уже покинули Ливан Арвеладзе и Филипп Будковский, которые перешли в Десну.

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