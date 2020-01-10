toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Украина проведет спарринг с Кипром перед Евро-2020

10 января 12:35 333 Читати українською
Украина проведет спарринг с Кипром перед Евро-2020
Сборная Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола договорилась о проведении товарищеского матча против сборной Кипра.

 

Сборная Украины проведет спарринг с Кипром 26 мая, информирует официальный сайт УАФ.

Федерация футбола Франции утвердила товарищеский матч с Украиной

Отмечается, что матч состоится в Украине, однако пока неизвестно, в каком именно городе. Ранее сообщалось, что еще 2 товарищеских поединка "сине-желтых" запланированы на 2 июня и 7 июня.

Напомним, что сборная Украины уже договорилась о двух спаррингах весной: 27 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют против чемпионов мира сборной Франции, а 31-го – против сборной Польши. Оба указанных матча Украина проведет на выезде.

Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют: "Это лучший запасной вратарь мира"

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1545
Теги
Главное Евро-2020 Товарищеские матчи Украина Украина Кипр Кипр Украина - Кипр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
59
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук