Украина проведет спарринг с Кипром перед Евро-2020

Украинская ассоциация футбола договорилась о проведении товарищеского матча против сборной Кипра.

Сборная Украины проведет спарринг с Кипром 26 мая, информирует официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что матч состоится в Украине, однако пока неизвестно, в каком именно городе. Ранее сообщалось, что еще 2 товарищеских поединка "сине-желтых" запланированы на 2 июня и 7 июня.

Напомним, что сборная Украины уже договорилась о двух спаррингах весной: 27 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют против чемпионов мира сборной Франции, а 31-го – против сборной Польши. Оба указанных матча Украина проведет на выезде.

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