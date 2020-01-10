Рафаилов анонсировал три зимних трансфера Зари

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о будущем усилении луганского клуба.

"Уже на сбор в Запорожье приедут три игрока. Пока назову только их национальности. Первый из них – бразилец, второй – латыш, который долгое время играл за пределами Латвии, и является воспитанником одного из немецких клубов, а третий – камерунец, который долгое время играл в Португалии.

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Кстати, этого камерунца мы хотели пригласить еще летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы с документами, но я думаю, что мы со всем справимся. Эти три игрока очень близки к подписанию контрактов с нами. Они пройдут здесь медобследование, потренируются вместе с командой и отсюда полетят с Зарей в Турцию. Качества этих футболистов изучены главным тренером, и он хотел бы их видеть в команде.

Также в Турцию приедут еще несколько футболистов. О количестве пока не скажу точно. Если брать этих трех футболистов и учитывать тех, кто приедет в Турцию, то оттуда возьмем максимум, одного-двух игроков. Должен уйти больше футболистов от нас сейчас, чем придет. Таким образом, наши приобретения составят 4-5 человек", – поделился Рафаилов в комментарии пресс-службе Зари.

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