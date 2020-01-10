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Барселона хочет уволить Вальверде, не дожидаясь окончания сезона – команду возглавит легенда клуба

10 января 22:18 954 Читати українською
Барселона хочет уволить Вальверде, не дожидаясь окончания сезона – команду возглавит легенда клуба
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Будущее главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде в каталонском клубе находится под вопросом.

Руководство Барселоны уже давно ищет нового наставника и недавнее поражение команды в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетико (2:3) только может ускорить ход дел.

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Каталонцы решительно настроены немедленно уволить Эрнесто Вальверде и вернуть на Камп Ноу Хави Эрнандеса, который сейчас возглавляет Аль-Садд, утверждает AS. Экс-капитану каталонцев предложат контракт до лета 2022 года.

Отмечается, что Барселона выбирала среди нескольких кандидатур. Кроме Хави, звучали имена Рональда Кумана, Роберта Морено и Тьерри Анри.

Напомним, Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея – два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

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Испания Барселона Барселона Хави Эрнандес Хави Эрнандес Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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