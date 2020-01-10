"Зозуля, ты – нацист": украинец в очередной раз пострадал от испанских болельщиков

Форвард Альбасете Роман Зозуля снова стал жертвой травли со стороны испанских фанатов.

Профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорбительных песнях в адрес Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги, сообщает Eldigitalalbacete.

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Первый инцидент произошел во время матча Осасуна – Реал Сосьедад 22 декабря. В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 местных болельщиков в течение 10 секунд хором пели: "Зозуля, ты – нацист". Другая часть болельщиков встретила эти скандирования свистом, больше они не повторялись. Матч не прекращали.

Второй эпизод зафиксирован 5 января на матче Реал Сосьедад – Вильярреал. Аналогичные скандирование были от группы из около 800 болельщиков на 13-й минуте. Матч также не останавливали.

Напомним, в первом тайме скандального матча Райо Вальекано – Альбасете с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес Романа Зозули, что заставило арбитра Хосе Лопеса дважды приостановить игру. После перерыва гости отказались выходить на поле.

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