Шахтер на пути к чемпионству продолжает играть с огнем. За четыре дня "горняки" дважды сыграли против Зари, одержав очень нервные победы. В первом случае возникли трудности со взломом среднего блока (создали мало остроты даже в большинстве), а во втором организовали вагон моментов – но команда горела в счете до 72-й минуты, хотя у луганчан выпали все центрбеки и ключевой форвард. В обоих случаях дончане спасали победы на 80-х минутах.

Эта картина уже не удивляет болельщиков. Таких матчей весной сыграли настолько много, что проще посчитать победы без нареканий – это игры с Рухом, Черноморцем и Минаем. Причем проблемы есть не только в атаке, но и при обороне. Заря и Колос забивали после прессинга, Ворскла создала достаточно проблем, а давление Оболони привело к 15 низким потерям "оранжево-черных" с 69% точности пасов вперед.

"Горняков" сильно спасает класс и элитная скамейка запасных. Трудно сдерживать Шахтер, который на 70-х минутах выпускает аж трех бразильцев стоимостью в 27,5 миллионов евро, а также нападающего сборной Украины. Кроме того, стоит отметить смелый гейм-менеджмент Марино Пушича – хорват радикально меняет схемы после перерыва и снимает с игры Судакова, идя на большие риски.

Дончане, несмотря на все нюансы, идут без осечек в весенней части сезона – исключением стала ничья с Александрией в феврале. Остальные девять матчей команда выиграла, оторвавшись от Динамо на четыре очка и став финалистом Кубка Украины. Умение побеждать, несмотря на все обстоятельства, является признаком чемпионского коллектива.

Впрочем, признак не является гарантией чемпионства. Подопечные Марино Пушича сильно рискуют, играя только по 45-60 минут и позволяя аутсайдерам отыгрываться в меньшинстве. Если где-то произойдет осечка, а Классическое проиграют, то золото УПЛ отправится в Киев – и никто уже не вспомнит о красивых стеночках и +4 в конце апреля. А Динамо сейчас очень сильное.

Поединок с ЛНЗ тоже не следует считать разминочным. Черкасцы жестоко наказали Динамо несколько туров назад – "бело-синие" забили гол и выключились где-то на 30-й минуте, проснувшись ближе к 70-й. За это время подопечные Олега Дулуба успели отыграться и защитить 1:1, а при лучшей реализации они бы и победу забрали. Та ничья может стоить киевлянам чемпионства, но сейчас Шахтер имеет аналогичную перспективу.

За последние три тура новичок УПЛ набрал 7 очков, прибив Верес и Александрию, а также сыграв вничью с Динамо. Тем не менее, говорить о явном прогрессе в футболе ЛНЗ рано – на результат повлиял рандом, а качество игры остается посредственным. Команда создает минимальное количество моментов, а в обороне неаккуратна. С тем же Динамо она допустила более 30 касаний в собственной штрафной, играя в среднем блоке.

Если Шахтер подойдет к матчу с правильным настроем, то подопечным Олега Дулуба будет очень тяжело. Впрочем, они ничем не рискуют – по итогам тура коллектив даже не выпадет за пределы топ-10, а в столице уже подготовили мешочек денег на случай сенсации. Все это делает ЛНЗ не таким уж и сладким пирожочком.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Шахтер

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Норенков – Бар, Рыбалка – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, ТБ 2,5

Фаворит в этой паре очевиден. Если руководствоваться логикой, то Шахтер должен побеждать – ЛНЗ выглядел слишком невыразительно в предыдущих матчах. Возможно, оборона "горняков" и подарит черкасцам какой-то гол (она делает такие подарки чуть ли не в каждом туре), но подопечные Марино Пушича забьют больше. Рискнем даже поставить на тотал больше 2,5.

СК Днепр-1 – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ