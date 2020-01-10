Лунин попал в заявку Вальядолида на матч Кубка Испании

Украинский голкипер попал в список игроков, которые отправились на матч 1/32 финала Кубка Испании.

Завтра Вальядолид сыграет выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи. Несмотря на слухи о возможном уходе из клуба, Лунин попал в завку "пуселы" на матч, информирует твиттер Вальядолида.

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Напомним, что в матче предыдущего раунда Кубка Испании Лунин дебютировал за Вальядолид – он сыграл на ноль против Толосы.

Ранее испанские СМИ сообщали, что вратарь сборной Украины продолжит карьеру в Сегунде. Сейчас на него претендуют два клуба второго испанского дивизиона – Альмерия (2 место) и Овьедо (17 позиция).

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