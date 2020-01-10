toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Лунин попал в заявку Вальядолида на матч Кубка Испании

10 января 19:41 188 Читати українською
Лунин попал в заявку Вальядолида на матч Кубка Испании
Андрей Лунин / фото из открытых источников

Украинский голкипер попал в список игроков, которые отправились на матч 1/32 финала Кубка Испании.

Завтра Вальядолид сыграет выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи. Несмотря на слухи о возможном уходе из клуба, Лунин попал в завку "пуселы" на матч, информирует твиттер Вальядолида.

Лунин покинет Вальядолид – клуб нашел замену голкиперу сборной Украины, на которого претендуют в Испании

Напомним, что в матче предыдущего раунда Кубка Испании Лунин дебютировал за Вальядолид – он сыграл на ноль против Толосы.

Ранее испанские СМИ сообщали, что вратарь сборной Украины продолжит карьеру в Сегунде. Сейчас на него претендуют два клуба второго испанского дивизиона – Альмерия (2 место) и Овьедо (17 позиция).

Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют: "Это лучший запасной вратарь мира"

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
802
Теги
Украинцы за рубежом Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Кубок Испании Вальядолид Вальядолид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
36
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук