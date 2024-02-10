Украина

Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – дуэль братьев, перекладина и новый лидер киевлян.

Сборная Украины узнала календарь матчей Лиги наций 2024/25.

Сын Шевченко подал документы на получение украинского гражданства – еще один шаг навстречу сборной Украины.

Полесье объявило о трансфере лучшего голеадора Второй лиги.

Мир

Реал получил серьезное усиление из лазарета на Жирону – Анчелотти огласил заявку с Луниным.

Боруссия Д разгромила Фрайбург, удержавшись в зоне ЛЧ – фанатский протест остановил игру на 9 минут.

Барселона мечтает пригласить Хаби Алонсо и имеет три звездные альтернативы.

Украинцы за рубежом

Безус снова забил, став лучшим бомбардиром сезона – видео гола украинца.

Наставник Сандерленда впечатлен функционалом Русина и дал украинцу приятное обещание.