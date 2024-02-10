Главные новости 9 февраля: сын Шевченко делает украинский паспорт, календарь Лиги наций, голеадорские подвиги Безуса
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 9 февраля.
Украина
Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – дуэль братьев, перекладина и новый лидер киевлян.
Сборная Украины узнала календарь матчей Лиги наций 2024/25.
Сын Шевченко подал документы на получение украинского гражданства – еще один шаг навстречу сборной Украины.
Полесье объявило о трансфере лучшего голеадора Второй лиги.
Мир
Реал получил серьезное усиление из лазарета на Жирону – Анчелотти огласил заявку с Луниным.
Боруссия Д разгромила Фрайбург, удержавшись в зоне ЛЧ – фанатский протест остановил игру на 9 минут.
Барселона мечтает пригласить Хаби Алонсо и имеет три звездные альтернативы.
Украинцы за рубежом
Безус снова забил, став лучшим бомбардиром сезона – видео гола украинца.
Наставник Сандерленда впечатлен функционалом Русина и дал украинцу приятное обещание.