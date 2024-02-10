Головні новини 9 лютого: син Шевченка робить український паспорт, календар Ліги націй, голеадорські подвиги Безуса
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 9 лютого.
Україна
Динамо у матчі з 2-ма скасованими голами розійшлось миром зі Шкендією – дуель братів, поперечина і новий лідер киян.
Збірна України дізналась календар матчів Ліги націй 2024/25.
Син Шевченка подав документи на отримання українського громадянства – ще один крок назустріч збірній України.
Полісся оголосило про трансфер найкращого голеадора Другої ліги.
Світ
Реал отримав серйозне підсилення з лазарету на Жирону – Анчелотті оголосив заявку з Луніним.
Борусія Д розгромила Фрайбург, втримавшись у зоні ЛЧ – фанатський протест зупинив гру на 9 хвилин.
Барселона мріє запросити Хабі Алонсо та має три зіркові альтернативи.
Українці за кордоном
Безус знову забив, ставши найкращим бомбардиром сезону – відео гола українця.
Наставник Сандерленда вражений функціоналом Русина і дав українцю приємну обіцянку