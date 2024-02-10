Україна

Динамо у матчі з 2-ма скасованими голами розійшлось миром зі Шкендією – дуель братів, поперечина і новий лідер киян.

Збірна України дізналась календар матчів Ліги націй 2024/25.

Син Шевченка подав документи на отримання українського громадянства – ще один крок назустріч збірній України.

Полісся оголосило про трансфер найкращого голеадора Другої ліги.

Світ

Реал отримав серйозне підсилення з лазарету на Жирону – Анчелотті оголосив заявку з Луніним.

Борусія Д розгромила Фрайбург, втримавшись у зоні ЛЧ – фанатський протест зупинив гру на 9 хвилин.

Барселона мріє запросити Хабі Алонсо та має три зіркові альтернативи.

Українці за кордоном

Безус знову забив, ставши найкращим бомбардиром сезону – відео гола українця.

Наставник Сандерленда вражений функціоналом Русина і дав українцю приємну обіцянку