Украина стартует в розыгрыше Лиги наций матчем против Албании – игра состоится 7 сентября, начало в 21:45, сообщает официальный сайт УАФ.

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Полное расписание поединков сборной Украины выглядит так:

Украина – Албания – 7 сентября, начало в 21:45.

Чехия – Украина – 10 сентября, начало в 21:45.

Украина – Грузия – 10 октября, начало в 21:45.

Украина – Чехия – 14 октября, начало в 21:45.

Грузия – Украина – 16 ноября, начало в 19:00.

Албания – Украина – 19 ноября, начало в 21:45.

Заметим, что команда, которая займет первое место группы, напрямую выйдет в Лигу А, а последняя позиция отправит в дивизион С. Обладатель второго места группы дивизиона В сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А.

Третье место дивизиона В сыграет стыковые матчи против сборной, которая финиширует второй в группе дивизиона С. Это нововведения в регламенте, утвержденные УЕФА. В предыдущих розыгрышах турнира второе и третье места групп дивизиона B ни на что не влияли. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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