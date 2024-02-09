Полесье объявило о трансфере лучшего голеадора Второй лиги
12:44 - Читати українською
Нападающий Денис Ндукве продолжит карьеру в житомирском клубе.
Полесье на официальном сайте сообщило о подписании нападающего Дениса Ндукве из Звягеля.
Полесье объявило о трансфере легионера из Бразилии – ранее он отказался возвращаться в СК Днепр-1
Контракт 23-летнего форварда с "волками" рассчитан на 4 года. По информации Transfermarkt, Ндукве стал игроком Полесья бесплатно.
Добавим, что нападающий перебрался в Полесье из Звягеля – между клубами партнерские связи. Отметим, что именно благодаря Денису Звягель лидирует во Второй лиге – Ндукве забил 15 голов в 16 матчах.
Полесье расписало ничью с бронзовым призером в Европе, Колос устроил перестрелку с командой Шацких: спарринги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter