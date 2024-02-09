Полесье на официальном сайте сообщило о подписании нападающего Дениса Ндукве из Звягеля.

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Контракт 23-летнего форварда с "волками" рассчитан на 4 года. По информации Transfermarkt, Ндукве стал игроком Полесья бесплатно.

Добавим, что нападающий перебрался в Полесье из Звягеля – между клубами партнерские связи. Отметим, что именно благодаря Денису Звягель лидирует во Второй лиге – Ндукве забил 15 голов в 16 матчах.

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