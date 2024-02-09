Чемпионат Кипра, 24 тур

Омония – Анортосис – 3:1

Голы: Стемпиньски, 47, Кулибали, 62, Безус, 73 – Макун, 41

После первого тайма Омония проигрывала сопернику в один мяч. На 46 минуте на поле появился Роман Безус.

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Украинец сразу начал приносить пользу своей команде. Сначала разогнал атаку, когда Омония отыгралась, затем подавал угловой, после которого был забит второй гол. Безус забил и сам на 73 минуте, поставив точку в матче.

Безус пока лучший бомбардир команды с 11 голами во всех турнирах. Также у Романа он лидирует по ассистам с 8 результативными передачами.

Омония находится на четвертом месте с 45 баллами. От первой строчки команда украинца отстает на семь очков.