Довбик сможет сыграть за Жирону, но Мадрид также имеет хорошие новости. Рюдигер залечил повреждения, а Винисиус набрал форму после пропущенного дерби с Атлетико. Оба футболиста завершили тренировку в общей группе и попали в заявку на матч.

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Начо не успел восстановиться, однако кризис в центре обороны решится возвращением Чуамени после дисквалификации. Француз вместе с Рюдигером составят пару центрбеков. Андрей Лунин также в заявке и имеет хорошие шансы выйти в старте Мадрида.

Матч Реал Мадрид – Жирона состоится в субботу, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. Реал лидирует в чемпионате, имея два очка отрыва, но Жирона в случае победы может выпрыгнуть на вершину таблицы.

Заявка Реала

Вратари: Лунин, Кепа, Пинейро

Защитники: Карвахаль, Васкес, Рюдигер, Менди, Якобо

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальйос, Гюлер

Форварды: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим

Реал Мадрид – Жирона: прогноз на матч Ла Лиги с коэффициентом на гол Довбика в ворота Лунина