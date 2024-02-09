Барселона рассматривает именитых тренеров на замену Хави, который заявил, что летом покинет клуб. Приоритетными вариантами каталонцев выступают Луис Энрике, Микель Артета и Роберто Де Дзерби, сообщает Mundo Deportivo.

Ливерпуль выбрал идеального преемника Клоппа – переговоры стартовали

Также в списке кандидатов оказался Хаби Алонсо, который сделал звездную карьеру в Реале. Баск сейчас успешно тренирует Байер, а пресса сватает Алонсо в Ливерпуль на место Клоппа. Переговоры будут тяжелыми, ведь Хаби имеет контракт в Леверкузене до 2026-го.

В списке Лапорты также находятся Ханси Флик и Унай Эмери. А вот Консейсау, Альгуасиль и Мичел из Жироны рассматриваются лишь в расширенном перечне вариантов.