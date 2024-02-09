"По моему мнению, Русин подходит для игры в атакующей тройке. Он больше разносторонний игрок, а не просто "девятка".

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Было бы несправедливо с моей стороны говорить, что Наз – просто "девятка", потому что ему нравится широко атаковать, он любит идти в дриблинг. У него действительно хорошая энергия.

Безусловно, вы увидите Русина в следующих трех матчах", – цитирует Билла официальный сайт Сандерленда.

Напомним, в течение следующих семи дней (с 10 по 17 февраля) "черные коты", которые идут в Чемпионшипе восьмым, проведут сразу три игры – против Плимута, Хаддерсфилда и Бирмингема.

К слову, Русин сыграл за Сандерленд 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи (в Чемпионшипе – 2 мяча и 1 ассист).

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