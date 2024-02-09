Товарищеский матч

Динамо – Шкендия – 1:1

Голы: Ванат, 60 – Шала, 26

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Очередным, уже шестым соперником Динамо на зимних сборах в Турции стала северомакедонская Шкендия. Киевляне с первых секунд бросились к воротам соперника и уже на 4-й минуте могли забивать – Шапаренко опасно пробивал из-под защитника из пределов штрафной, но послал мяч чуть выше ворот. Вскоре Кабаев на крейсерской скорости промчался по левому флангу, устоял под давлением соперника, который буквально зацепился за него руками, и сумел прострелить в центр – Волошин мощным выстрелом сотряс перекладину.

Шкендия огрызнулась на 11-й минуте дважды в течение одной атаки: сначала Адеми пробил над перекладиной, а затем он же проиграл дуэль Бущану – кипер киевлян успел на перехват.

Шапаренко классно простреливал с правого фланга в центр вратарской, но Ванату не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть. В следующей атаке Бущан дважды подряд спасал Динамо, отражая удары, однако македонцы успели на добивание. Гол, к счастью, засчитан не был – арбитр зафиксировал офсайд. Несмотря на товарищеский статус игра кишела эмоциями и рефери приходилось часто останавливать игру из-за фолов и откровенно грубой игры обеих команд.

В середине тайма Шкендия забила второй раз и на этот раз без нарушения правил. Адеми протащил мяч из центра поля, сместился влево, но не стал бить сам, а отдал еще левее на Адениса Шалу. Нападающий из-под двух защитников пробил в ближний угол и нашел щель между стойкой и Бущаном.

На 39-й минуте Динамо выполнило первый удар в створ ворот Шкендии – Бражко бил, а кипер вынес на угловой. Долгий розыгрыш стандарта, мяч прилетел к Бражко на левом фланге и тот навесил в штрафную. Представитель киевлян был первым на мяче и направил его в сетку, но арбитр снова усмотрел офсайд и счет остался без изменений.

В конце тайма македонцы получили право на стандарт и Бущан неуклюже отбил удар по центру за пределы поля. Первый угловой для Шкендии завершился ничем.

В перерыве тренерский штаб Динамо сделал две замены: вместо Бущана вышел Нещерет, а Шапаренко поменял Шепелев. Киевляне с места в карьер бросились отыгрываться и в течение нескольких минут держали соперника в напряжении. Не прошло и 4-х минут со старта второго тайма, как поле покинул Караваев (вместо него вышел Гусев).

Несмотря на определенное преимущество Шкендии, Динамо удалось расшатать оборону соперника, Вивчаренко удержал мяч на линии поля и отдал на Шепелева. Тот отпасовал на Буяльского, который элегантно пяткой отдал на ход Кабаеву. Владислав прострелил в направлении ворот и Ванат замкнул в сетку – 1:1.

В середине тайма Дячук пытался закрутить в дальний угол, но вратарь македонцев легко поймал сферу. К слову, стоит отметить работу Шепелева – Владимир был настоящим мотором команды и раздавал передачи на любой вкус.

На 68-й минуте на поле появился Решат Рамадани и состоялась дуэль двух родных братьев – в составе Шкендии играл его родственник Флорент Рамадани. Очень активным был и Бенито, который буквально выжигал правый фланг. За 2 минуты до конца матча Дубинчак перспективно простреливал в центр, но никто замкнуть не сумел. В конце концов, все завершилось боевой ничьей.

Свой следующий спарринг подопечные Александра Шовковского проведут в понедельник, 12 февраля. Соперником "бело-синих" станет латвийский РФС. Начало встречи в 15:00.

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