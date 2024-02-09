В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги 2023/24 дортмундская Боруссия победила Фрайбург (3:0). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Боруссия продолжает держаться в зоне Лиги чемпионов. Чтобы выполнить задачу на тур, дортмундцам необходимо было побеждать Фрайбург в родных стенах. При другом раскладе РБ Лейпциг мог бы обойти "шмелей".

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Подопечные Эдина Терзича разобрались с соперником довольно легко. Комфортное преимущество в счете было оформлено в первом тайме, причем голы создали одни и те же футболисты. На 16-й минуте Мален открыл счёт, а на 7-й компенсированной оформил дубль – в обоих случаях ассистировал Фюллькруг.

В середине первого тайма игру пришлось приостановить из-за фанатских протестов. На целых 9 минут. "Желтая стена" забросала поле теннисными мячиками и монетами, в результате чего арбитр компенсировал аж 12 минут.

Во втором тайме игровое преимущество Дортмунда стало тотальным, что вылилось в третий гол. Его на 87-й минуте забил Фюллькруг. Финальный свисток зафиксировал победу Боруссии со счётом 3:0 – "шмели" набрали 40 очков, оторвавшись от РБ Лейпцига (и от пятой позиции) на 4 зачётных балла. Фрайбург же потерпел третье поражение подряд, пока что держась седьмым.

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