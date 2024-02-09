Сын Шевченко подал документы на получение украинского гражданства – еще один шаг навстречу сборной Украины, – СМИ
Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, намерен стать гражданином Украины.
По информации Sport.ua, Кристиан Шевченко подал все необходимые документы для получения статуса гражданина Украины.
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Отметим, что сын легенды сборной Украины еще не определился, за какую национальную команду планирует выступать. Кристиан имеет выбор между Украиной, США и Англией. Подача документов для получения украинского гражданства лишь свидетельствует о желании сына Шевы играть за "сине-желтых".
Напомним, Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в Челси. Впоследствии СМИ писали якобы о подписании профессионального контракта с Тоттенхэмом. Летом 2023 года он стал игроком Уотфорда.
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