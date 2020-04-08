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Главные новости 7 апреля: Шевченко хочет в топ-чемпионат, первая смерть от коронавируса в футбольной Украине

07:00 199 Читати українською
Главные новости 7 апреля: Шевченко хочет в топ-чемпионат, первая смерть от коронавируса в футбольной Украине
Андрей Шевченко / УАФ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 апреля.

Украина

Андрей Шевченко планирует покинуть сборную Украины. Правда, не сейчас. После завершения работы в национальной команде наставник "сине-желтых" хочет попробовать свои силы в Италии или Англии. Об этом рассказал ассистент Шевченко в тренерском штабе сборной.

Первая смерть от коронавируса в футбольной Украине – ушел из жизни бывший президент Буковины.

Трансферы

Андрей Лунин получил мощного оппонента за место в Реале – у руководства и тренерского штаба мадридцев будет серьезная дилемма. В целом, Реал стал главным ньюсмейкером дня – королевский клуб не планирует возвращать Криштиану Роналду и определился с приоритетом для усиления. Также мадридский клуб запланировал громкий обмен форвардами с Боруссией Д.

Манчестер Сити может подписать еще одного экс-игрока Шахтера. Напомним, в составе команды Гвардиолы уже выступают Зинченко и Фернандиньо.

А вот немецкий гранд сохраняет лидеров – Томас Мюллер продлил контракт с Баварией. Чемпион мира-2014 будет защищать цвета мюнхенцев еще 3 года.

Мир

Россию и Катар обвиняют в даче взятки членам ФИФА для получения права провести чемпионаты мира 2018 и 2022 годов. Соответствующую информацию сообщил авторитетный New York Times.

ФИФА приняла официальное решение о трансферных окнах и контрактах игроков в условиях коронавируса. Как и ожидалось, руководящий орган мирового футбола решился на серьезные изменения.

Роналдиньо выпустили из тюрьмы – легенда Барселоны и сборной Бразилии заплатил немалый залог.

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