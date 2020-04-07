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Умер экс-президент клуба клуба Высшей лиги – первый удар коронавируса по футбольной Украине

10:16 320 Читати українською
Умер экс-президент клуба клуба Высшей лиги – первый удар коронавируса по футбольной Украине
Умер Василий Федорюк – бывший президент Буковины / Bukinfo

Бывший президент Буковины Василий Федорюк стал первой футбольной жертвой коронавируса в Украине.

"Не хотелось писать. Но, все же, считаю нужным это озвучить. Возможно, это спасет кого-то. Дальний и неизвестный вирус коснулся и футбола.

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Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", – поделился экс-президент ПФЛ Святослав Сирота на своей странице в Facebook.

Отметим, что Федорюк занимал пост президента Буковины в 1993 – 1998 и 2007 – 2010 годах. Именно при его работе Буковина в последний раз играла в Высшей лиге (ныне – УПЛ), а в Кубке Украины доходила до стадии 1/8 финала. Добавим, что Василий Александрович умер в возрасте 72 лет.

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