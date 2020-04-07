Лунин превзошел конкурента из Реала, но получил мощного оппонента – испанские СМИ об угрозах украинца

Мадридское издание AS сравнило статистику вратарей, которые будут конкурировать за место дублера Куртуа. Андрей Лунин подходит Реалу больше, но не все так просто.

Пока Лунин отвечает на вызов Роналду, работа в мадридском офисе его клуба не прекращается ни на минуту. Известный агент Мино Райола звонил на Бернабеу не только по поводу Де Лигта, не прижившегося в Ювентусе. Могучий воротила мира трансферов замолвил словечко и за другого своего подопечного. Альфонс Ареола желает остаться в Реале, который становится все больше ориентирован на французских игроков. "Сливочные" даже могут установить рекорд в новом сезоне. До сих пор еще никогда за Мадрид одновременно не играли 5 исполнителей с паспортом Франции. Даже если конкурент Лунина уйдет, останутся еще как минимум Бензема, Варан и Менди. А на трансферном рынке Зидан не прочь добыть также Камавинга, Упамекано, Шерки, Погба.

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Хотя основной вызов Райолы – восстановить реноме Де Лигта как топ-защитника в рядах "бланкос", не забывает эпатажный агент и об арендованном из ПСЖ вратаре. Ареола чувствует себя в Мадриде, как дома, и не желает менять клубную прописку, рапортует ABC. Если Реал решится выкупить контракт 27-летнего француза, тогда проблема появится у Лунина. Андрей уже 2 года ждал своего шанса в "королевском" клубе и считает, что время пришло. Не исключено, что Зидан отдает больше предпочтения более опытному земляку, поэтому ситуация непростая.

В то же время мадридская газета AS сравнила статистику украинца и бывшего парижанина. Журналист Марио Кортегана пришел к выводам, что Лунин существенно выделяется на фоне своего конкурента. Тогда как позиции Куртуа наконец-то не подлежат сомнениям (пока что лучший вратарь чемпионата Испании, который пропускает в среднем 0,66 гола за матч, почти 80% парированных ударов), то за место вратаря №2 разворачивается нешуточная борьба. Если брать текущий сезон, то Лунин превосходит конкурента в цифровом измерении.

Только в одном показателе Ареола берет верх. Если голкипер сборной Украины пропускал в среднем каждые 92,72 минуты, выступая за Вальядолид и Овьедо, то Альфонс вынимал мяч раз в 96,16 мин. Играя за 15-ю команду Примеры и 17-ю Сегунды, Лунин парировал 75% ударов, тогда как оппонент – только 55,17%. Лучший вратарь последнего молодежного Чемпионата мира отыграл чуть меньше минут (1020 на 1034), но сделал гораздо больше сейвов (30 против 16). Лучшим экс-кипер Зари выглядит и по ударам с пенальти – отбил 1 с игры, еще 2 в кубковой серии. В свою очередь француз не взял ни одного из двух 11-метровых.

У украинца хорошие позиции во властных кабинетах. Король бразильского рынка, главный скаут Реала Хуни Калафат поставил на талант Андрея, а имя данного специалиста многое значит для руководства "бланкос". С другой стороны, Альфонс несмотря на несколько ошибок на поле быстро адаптировался, создает хорошую атмосферу в раздевалке и обладает большим опытом выступлений на самом высоком уровне. А еще одна серьезная проблема возникает прямо сейчас, поскольку Райола может усилить позиции Ареола, взамен предоставляя Реалу "право первой ночи" при трансферах таких своих клиентов, как Холланд, Де Лигт и Погба – как минимум норвежца и француза уже не впервые называют среди главных приоритетов Зидана.

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