Россия дала несколько взяток ФИФА за чемпионат мира 2018 года – опубликованные суммы поражают

Дело о неправомерном получении Россией права на проведение чемпионата мира 2018 года обрастает новыми подробностями.

Министерство юстиции США опубликовало новые доказательства подкупа представителей национальных федераций ФИФА, информирует New York Times.

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В документе говорится, что Россия через оффшорные счета перевела 5 млн долларов бывшему президенту КОНКАКАФ Джеку Уорнеру, который представлял в ФИФА Тринидад и Тобаго. Деньги были отправлены в период с ноября 2010 года по апрель 2011-го. На этом подозрения не заканчиваются. Россия также обещала 1 млн долларов за голос гватемальцу Рафаэлю Сальгуеро, который входил в исполнительный комитет ФИФА.

Отметим, что в заявлении Минюста США говорится и о нарушениях со стороны Катара, который подкупом получил минимум два голоса на проведение чемпионата мира 2022 года.

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