Манчестер Сити может добавить третьего экс-игрока Шахтера в свой состав – на трансфере настаивает Гвардиола

Александр Зинченко и Фернандиньо могут получить еще одного партнера с опытом выступлений за Шахтер.

Манчестер Сити заинтересован в подписании вингера Ювентуса Дугласа Косты, информирует Corriere dello Sport.

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Дела бразильца в Турине складываются не слишком хорошо – к постоянным травмам добавился скандал с нарушением карантина. Ювентус готов выслушать предложения по Косте, который до сих пор высоко ценится на рынке. К гонке за вингера присоединился и Манчестер Сити. Идею трансфера поддерживает тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Испанца не беспокоит даже возраст Косты (в сентябре ему исполнится 30 лет), ведь он имел успешный опыт сотрудничества с игроком в Баварии.

Добавим, что бывшая звезда Шахтера провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами.

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