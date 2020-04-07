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Манчестер Сити может добавить третьего экс-игрока Шахтера в свой состав – на трансфере настаивает Гвардиола

11:49 141 Читати українською
Манчестер Сити может добавить третьего экс-игрока Шахтера в свой состав – на трансфере настаивает Гвардиола
Фернандиньо и Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко и Фернандиньо могут получить еще одного партнера с опытом выступлений за Шахтер.

Манчестер Сити заинтересован в подписании вингера Ювентуса Дугласа Косты, информирует Corriere dello Sport.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Дела бразильца в Турине складываются не слишком хорошо – к постоянным травмам добавился скандал с нарушением карантина. Ювентус готов выслушать предложения по Косте, который до сих пор высоко ценится на рынке. К гонке за вингера присоединился и Манчестер Сити. Идею трансфера поддерживает тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Испанца не беспокоит даже возраст Косты (в сентябре ему исполнится 30 лет), ведь он имел успешный опыт сотрудничества с игроком в Баварии.

Добавим, что бывшая звезда Шахтера провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

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