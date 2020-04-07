Шевченко будет выбирать из двух топ-чемпионатов – Малдера рассекретил планы наставника сборной Украины

Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины, рассказал о карьерных планах Андрея Шевченко.

"После завершения работы в сборной его целью будет работа в клубе. Он хочет возглавить команду Серии А или АПЛ. Где именно, для него не так важно.

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Шевченко многому научился от тренеров, с которыми поработал во время карьеры игрока. Особенно я бы выделил Карло Анчелотти, он для Андрея настоящий наставник.

Андрей немного похож на Массимилиано Аллегри, так же "читает" игру и пытается предугадать события. Шева – потрясающий, игроки ему доверяют. Это очень важно в современном футболе", – цитирует Малдеру Tuttosport.

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