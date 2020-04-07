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Мюллер официально продлил контракт с Баварией

12:15 10 Читати українською
Мюллер официально продлил контракт с Баварией
Томас Мюллер / Сайт Баварии

Бавария и нападающий Томас Мюллер решили продолжить свое сотрудничество.

Новое соглашение лидера мюнхенцев рассчитано до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт клуба.

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Мюллер находится в структуре Баварии с 2007 года и уже успел наиграть за клуб более 300 матчей. Среди его трофеев – 8 титулов чемпиона Германии, пять Кубков и Суперкубков страны, победа в Лиге чемпионов 2012/13 и "золото" Мундиаля в Бразилии. В последнее время Мюллера связывали с такими клубами, как Манчестер Юнатед и Интер, но 30-летний нападающий решил остаться на родине.

Добавим, что лидер Баварии провел в текущем сезоне 36 матчей, в которых отметился 10 голами и 19 ассистами.

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Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Германия
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