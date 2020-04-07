Реал запланировал громкий обмен форвардами с Боруссией Д

Руководство Реала серьезно настроено осуществить топ-подписание в линию атаки.

Мадридцы продолжают искать варианты перехода Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд, информирует Marca.

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Ради сенсационного норвежца Реал готов принести в жертву Луку Йовича. Серб не оправдывает надежд после летнего перехода из Айнтрахта Ф, поэтому Флорентино Перес ищет ему более статусную замену. Именно Холланд является наиболее желанным кандидатом для президента Реала, но дортмундская Боруссия вовсе не горит желанием отпускать своего бомбардира.

Отметим, что цены нападающих за Transfermarkt существенно отличаются. Сейчас Йович стоит 40 млн евро, а Холанд ровно вдвое больше – 80 млн.

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