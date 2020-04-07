Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино Переса

Президент мадридцев вынужден отложить реализацию своей мечты о звездном усилении. Килиан Мбаппе этим летом вряд ли переедет на Сантьяго Бернабеу.

Не секрет, что подписание Килиана Мбаппе – идея фикс главы Реала Флорентино Переса. 21-летний француз давно привлек внимание президента "бланкос", который планировал переманить лидера ПСЖ на Сантьяго Бернабеу уже этим летом. Босс мадридцев, очевидно, не пожалел бы рекордной суммы для получения одного из лучших форвардов мира. Мбаппе, безусловно, закрыл бы вопрос забивного форварда для Реала на долгие годы, но все идет к тому, что топ-трансфер откладывается минимум на сезон.

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Коронавирус больно ударил по амбициям "бланкос" по подписанию чемпиона мира-2018. Прежде всего, сказался финансовый фактор. У Реала банально нет значительных средств на трансферы, поскольку клуб недополучит существенную сумму из-за прерывания сезона. Который, к тому же, не факт, что вообще будет доигран, ведь сейчас ситуация с распространением болезни в Испании далека от нормальной (140 тысяч больных и почти 14 тысяч умерших состоянию на 7 апреля 2020 года).

Президент ПСЖ неоднократно подчеркивал, что не собирается отпускать Мбаппе и планирует строить вокруг него команду, которая будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. Вероятно, Перес надеялся убедить парижан попрощаться с нападающим предложением в размере миллионов так 200, но сейчас у королевского клуба таких денег банально нет. Реал уже вынужден был пересмотреть свои планы на летнее трансферное окно, поэтому "Операцию Мбаппе" решено отложить на 2021 год, сообщает AS.

В то же время Килиан остается приоритетом вариантом для Реала, который ради него даже отказался от возвращения Криштиану Роналду. Флорентино Перес понимает, что выкладывать большие деньги за 35-летнего португальца – не лучшая инвестиция с точки зрения долгосрочных перспектив. Коронавирус заставляет экономить всех – Реал не стал исключением. Мадридцам остается надеяться, что за год ситуация наладится, после чего клуб сможет выделить несколько десятков миллионов на приобретение форварда сборной Франции.

Заметим, что даже при наличии Неймара именно Мбаппе стал настоящим лидером ПСЖ – в его активе 30 голов и 17 ассистов в 33-х сыгранных матчах. В предыдущей кампании он отличился 39-ю голами и 17-ю ассистами. Для сравнения – у бразильца 18+10 в сезоне 2019/20 и 23+13 в кампании 2018/19.

Парадокс, но в этой ситуации для Флорентино Переса нашелся и серьезный положительный момент. Летом 2022-го у Мбаппе истекает контракт с ПСЖ. Сам француз имеет не лучшие отношения с Томасом Тухелем и не собирается подписывать новое соглашение с клубом. Килиан неоднократно намекал, что хочет продолжить карьеру в команде, которая может выиграть Лигу чемпионов, а ПСЖ со своими регулярными вылетами в первых раундах плей-офф пока не считается главным фаворитом турнира. Если за год ситуация не изменится, то парижане вынуждены будут рассмотреть вариант с продажей нападающего, так как летом 2022-го он может стать свободным агентом и уйти без какой-либо компенсации.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель еще до остановки сезона признавал, что может потерять лидера команды. "Безусловно, я бы хотел, чтобы он остался, однако трезво оцениваю ситуацию. Это футбол, а мы не наивны. Может случиться всякое, ведь многие топ-клубы хотят усилиться выдающимися игроками. Трансферный рынок – сумасшедшая вещь", – сказал наставник парижан в одном из интервью.

Все эти факторы вкупе с коллапсом после COVID-19 приведут к тому, что уже через год цена на Мбаппе существенно упадет. Уже подсчитали, что следующим летом Реал сможет подписать Килиана "всего" за 150 миллионов евро, тогда как этим летом трансфер обошелся бы мадридцам примерно вдвое дороже. Что ж, иногда терпение имеет свойство вознаграждаться – возможно, в этом убедится и Флорентино Перес.

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