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Роналдиньо выпустили из тюрьмы – обвинения с легенды до сих пор не сняты

00:10 12 Читати українською
Роналдиньо выпустили из тюрьмы – обвинения с легенды до сих пор не сняты
Роналдиньо (посередине) / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо покинул помещение парагвайской тюрьмы.

Роналдиньо был освобожден из-под заключения и теперь находится под домашним арестом в гостинице Асунсьона до приговора суда. Сумма залога составила 1,6 млн долларов США – по 800 тысяч за игрока и его брата, сообщает Marca.

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5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако через несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест до шести месяцев.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра арестованы за попытку пересечь границу с поддельными паспортами. В целом бывший футболист провел за решеткой 1 месяц.

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