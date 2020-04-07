ФИФА приняла официальное решение о трансферных окнах и контрактах игроков в условиях коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла ряд изменений в регламент из-за пандемии коронавируса.

ФИФА позволит клубам продлить контракты с игроками, у которых срок действия соглашений истекает 30 июня этого года. Продление будет до конца сезона 19/20, сообщает пресс-служба организации.

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Также было решено перенести сроки трансферных окон, точные даты начала и окончания которых будут сообщены позже. Это будет зависеть от того, когда удастся снова начать проводить матчи.

Кроме этого, ФИФА рекомендовала игрокам и клубам согласовать вопрос о сокращении зарплат. В случае конфликтов решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учетом некоторых факторов: была ли попытка договориться, экономического положения клуба, пропорциональности в условиях изменений контрактов игроков, было ли одинаковое отношение ко всем футболистам.

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